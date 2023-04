Formazioni ufficiali Milan-Napoli, Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan e Napoli, sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A San Siro va in scena il primo atto di questa duplice battaglia che garantirà alla vincitrice un posto tra le migliori quattro della competizione. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento non nelle migliori condizioni, dovendo fare a meno di Giovanni Simeone e soprattutto Victor Osimhen. Spalletti potrà contare su Giacomo Raspadori, anche lui però reduce da fastidi fisici. Tra i rossoneri manca il solo Ibrahimovic, che non è in lista UEFA. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 12 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN: in attesa

NAPOLI: in attesa