La splendida coreografia della Roma per la sfida d’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico. I giallorossi dopo il trionfo in Conference dello scorso anno sognano la seconda finale europea consecutiva. Ci si gioca tutto in 180′ contro gli ostici tedeschi allenati da Xabi Alonso. Di seguito ecco la foto.