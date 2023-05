Giro d’Italia 2023, Jonathan Milan secondo a Napoli: “Lavoro squadra incredibile, penso tappa dopo tappa”

Jonathan Milan ha raccolto un importante secondo posto nella sesta tappa del Giro d’Italia 2023. Sul traguardo di Napoli, il giovane velocista della Bahrain Victorious è stato battuto solo dal danese Mads Pedersen. “E’ stato bravo lui, ha fatto una bella volata – ha affermato Milan – E’ andata così, ovvio che si prova sempre a vincere. Oggi è stata dura, sulle salite ho sofferto e nel finale abbiamo dovuto spingere fortissimo per riprendere De Marchi e Clarke. A un certo punto pensavo che ce l’avrebbero fatta loro. Devo fare i complimenti alla mia squadra, anche oggi sono stati incredibili con il loro lavoro.”

Domani però si sale sul Gran Sasso e inizia un altro Giro: “Cercherò di prendere tappa dopo tappa e dove possibile proverò a risparmiare qualche energia che potrà servirmi per gli sprint o per i traguardi volanti. Mi piacerebbe cercare di mantenere la maglia ciclamino. Chiaro che in una tappa come quella di domani devo andare un po’ a risparmio.”