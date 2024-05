Roland Garros 2024, Nadal: “Difficile pensare al futuro, non posso essere certo che questo sia stato ultimo anno”

“Voglio dire grazie a questo pubblico. Non so se è l’ultima volta, non né sono sicuro al 100%. Se è l’ultima volta mi sono divertito, il pubblico è stato fantastico mentre mi preparavo. Le sensazioni che ho sentito oggi sono difficili da descrivere almeno a parole, però è molto speciale per me l’amore che ho sentito in questo posto che è quello che io amo di più“. Queste le parole a caldo di Rafael Nadal, poco dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros per mano di Alexander Zverev in tre set. Il quattordici volte campione dello slam parigino è ai saluti, anche se non esclude di poter giocare ancora qui un’ultima volta: “Per me sono stati due anni molto difficili per via degli infortuni – ha detto a caldo – il sogno era sempre quello di giocare ancora una volta questo torneo. Non è stato il primo turno ideale, sono stato competitivo, ho avuto le mie possibilità ma non è stato sufficiente come un giocatore fortissimo. E’ difficile pensare al futuro, c’è una buonissima probabilità che non giocherò più questo torneo, ma non posso esserne certo”.

Nadal prosegue: “il corpo sta meglio rispetto a due mesi fa. Forse tra due mesi dirò basta, però questa sensazione non la sento al momento. Ho degli obiettivi: spero di essere su questo campo per le Olimpiadi e questa è la cosa che mi dà più motivazione. Le sensazioni che ho provato su questo campo sono straordinarie e non le avrei mai immaginate quando ero un ragazzino e un bambino e di essere qui a quasi 38 anni. Aver vinto così tante volte era qualcosa di inimmaginabile”.

Infine i ringraziamenti: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato nei diversi momenti della mia vita. Le persone e le sensazioni che mi avete fatto vivere in questo luogo sono indimenticabili e indelebili, spero di rivedervi”.