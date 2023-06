Roland Garros 2023, tutto facile per Djokovic: tre set a zero a Varillas e vola nei quarti

Novak Djokovic continua la sua corsa al Roland Garros ed ora è a tre vittorie dal suo slam n°23 e dal sorpassare Rafael Nadal. Il serbo supera anche l’ostacolo degli ottavi di finale, imponendosi con un netto 6-3 6-2 6-2 in circa due ore di gioco sul peruviano Juan Pablo Varillas. Un match che, come si evince dal punteggio, non è mai stato in discussione e in cui le maggiori difficoltà alla testa di serie numero tre del tabellone le ha create più il forte vento che soffiava sul Philippe Chatrier piuttosto che l’avversario. Ora nei quarti Nole dovrà vedersela contro Karen Khachanov, che nel primo match di giornata era riuscito a sconfiggere in quattro set il nostro Lorenzo Sonego.