Roland Garros 2023, Sabalenka fa chiarezza: “Sono contro la guerra e non sostengo Lukashenko”

“Sono contro la guerra, il che significa che al momento non sostengo Lukashenko“. Queste le parole di Aryna Sabalenka, intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria contro Elina Svitolina ai quarti del Roland Garros 2023. La giocatrice bielorussa ha smorzato così le polemiche degli ultimi giorni, che l’avevano portata a non parlare alla stampa dopo alcune domande piuttosto insistenti in merito alla guerra in Ucraina.

“Sono solo una tennista di 25 anni che non vuole essere coinvolta nella politica. Le foto con Lukashenko sono state scattate durante la Billie Jean King Cup, dove non è successo niente di brutto. Non sostengo la guerra, non voglio che il mio paese sia coinvolto in alcun conflitto – ha proseguito Sabalenka, che poi ha parlato anche di Svitolina – Non meritava di essere fischiata, ha tutto il mio rispetto. Andare a rete a fine partita è stata una cosa istintiva“.