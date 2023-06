Tuffi, Gran Premio Azzurri d’Italia: al via in 105 a Roma dall’8 all’11 giugno

di Mattia Zucchiatti 48

Si avvicina un appuntamento importante per i tuffi azzurri. Allo Stadio del Nuoto di Roma, infatti, dall’8 all’11 giugno è in programma il Gran Premio Azzurri d’Italia, riservato alle categorie esordienti C1, ragazzi e juniores. Si tratta della terza e penultima prova di selezione per gli Eurojrs di Rijeka (19-26 agosto). Il responsabile delle squadre nazionali giovanili Nicola Marconi è quindi in attesa di indicazioni importanti dai 105 atleti (59 ragazzi e 46 ragazze) al via: “Mi aspetto prestazioni di buon livello, in un contesto ideale: si gareggia all’aperto, quindi nella stessa condizione degli Europei Juniores. Ho visto nel corso dell’anno, anche al recente Diving Meeting di Bolzano, ragazzi interessanti e molti tecnicamente validi. Ci sono prospetti da cui mi aspetto conferme e altri da cui mi attendo il definitivo salto di qualità. La cosa che più mi soddisfa è vedere una bella densità e anche una discreta capillarità”. Sono 17 le società rappresentate nel GP che prevede gare ad eliminazione diretta per gli esordienti C. Poi eliminatorie al mattino e finali, cui accedono i migliori otto dei preliminari, nel pomeriggio per ragazzi e juniores.

Orari e programma

1^ giornata – giovedì 8 giugno

18.30 Finale trampolino 3 metri esordienti C1 mas

Finale piattaforma esordienti C1 fem

2^ giornata – venerdì 9 giugno

9.00 Eliminatorie piattaforma ragazze

Eliminatorie trampolino 3 metri ragazzi

Eliminatorie trampolino un metro juniores mas

14.30 Eliminatorie trampolino 3 metri juniores fem

Finale piattaforma ragazze

Finale trampolino 3 metri ragazzi

Finale trampolino un metro juniores mas

Finale trampolino 3 metri juniores fem

18.30 Finale trampolino un metro esordienti C1 fem

Finale piattaforma esordienti C1 mas

3^ giornata – sabato 10 giugno

9.00 Eliminatorie trampolino un metro ragazzi

Eliminatorie piattaforma juniores fem

Eliminatoire trampolino 3 metri ragazze

14.30 Finale trampolino un metro esordienti C1 mas

Eliminatorie piattaforma juniores mas

Finale trampolino 3 metri esordienti C1 fem

Finale trampolino un metro ragazzi

Finale piattaforma juniores fem

Finale trampolino 3 metri ragazze

Finale piattaforma juniores mas

4^ giornata – domenica 11 giugno

9.00 Eliminatorie piattaforma ragazzi

Eliminatorie trampolino un metro ragazze

Eliminatorie trampolino 3 metri juniores mas

Eliminatorie trampolino un metro juniores fem

A seguire

Finale piattaforma ragazzi

Finale trampolino un metro ragazze

Finale trampolino 3 metri juniores mas

Finale trampolino un metro juniores fem