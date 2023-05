Roland Garros 2023: Hurkacz avanti col brivido, ok Tsitsipas e Rublev. I risultati

Non un inizio sereno per Hubert Hurkacz al Roland Garros 2023. All’esordio sulla terra battuta francese, il polacco ha avuto la meglio solo al quinto set contro il belga David Goffin (6-3 5-7 6-4 2-6 6-4) in 3 ore e 39 minuti conquistando il pass per il secondo turno, dove incontrerà l’olandese Griekspoor, che ha sconfitto sempre in cinque parziali lo spagnolo Pedro Martinez con lo score di 6-4 2-6 0-6 7-5 6-3. Vittoria in cinque set anche per il russo Khachanov, che ha rimontato il francese Lestienne (3-6 1-6 6-2 6-1 6-3) e andrà ora a sfidare un Radu Albot vittorioso in quattro parziali contro Kypson.

Il numero 5 al mondo Stefanos Tsitsipas si è imposto in quattro set contro il ceco Jiri Vesely (7-5 6-3 4-6 7-6(7)) e al secondo turno se la vedrà con Carballes Baena, che ha vinto senza problemi contro lo statunitense Nara (7-6(5) 6-3 6-2). Sono bastati tre set anche a Sebastian Korda contro il connazionale McDonald (6-4 7-5 6-4) così come all’azzurro Lorenzo Musetti, che si è imposto 7-5 6-2 6-4 contro Ymer. Gli altri due italiani impegnati oggi sulla terra battuta francese, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, hanno avuto la meglio in quattro set rispettivamente contro Galan (2-6 6-3 6-0 6-2) e Shelton (6-4 3-6 6-3 6-3), così come il numero sette al mondo Andrey Rublev, che si è imposto 6-1 3-6 6-3 6-4 contro Djere.