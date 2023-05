Juventus-Milan, spettatori furiosi per la scelta delle maglie: “Non si capisce nulla”

Rabbia di tifosi e spettatori che stanno assistendo a Juventus-Milan. Per uno sfortunato abbinamento di colori tra la maglia del Milan e la nuova divisa della Juventus, con tanto nero sulle spalle, non c’è una grandissima differenza cromatica in alcuni tratti e a prima vista si confondono i giocatori e non è semplicissimo distinguere le due squadre. Una scelta che viene condannata sui social. Ecco di seguito le reazioni.

Appena girato sulla Juve e ho una domanda: MA CHE CAZZO DI MAGLIE HANNO SCELTO Avrò un ritardo io, ma non sono in grado di distinguere le squadre — Thomas Novello (@thomas_novello9) May 28, 2023

Esatto, pessima scelta anche perché entrambe le maglie sono più nere che bianche/rosse.

Poi i pantaloncini rispettivamente neri e bianchi non aiutano.

Io non vorrei conoscere il coglione che stabilisce il colore delle maglie — Michele – reject pizzo di Stato🧊 (@puscascapo) May 28, 2023

Sarò L unico ma faccio difficoltà a distinguere le maglie mah, #JuveMilan — 🔴⚫️RossoNero🔴⚫️ (@maldiniforever3) May 28, 2023

Solo io sto avendo difficoltà a capire chi è della Juve e chi del Milan?

Non capisco un cazzo co ste maglie — Adriensessuale (@cihorinunciato) May 28, 2023