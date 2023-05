Roland Garros 2023, Alcaraz: “Non mollo mai, in campo e nella vita. Sono sempre al 100%”

Carlos Alcaraz ha concesso intervista a L’Equipe a pochi giorni dall’inizio del Roland Garros 2023, toccando vari temi: “Credo di essere così competitivo perché fin da piccolo ho avuto l’ossessione di vincere, è una cosa che ho dentro di me. Nessuno nella mia famiglia voleva mai perdere. Per tutto il tempo sono al 100%, non riesco a controllare la mia energia. Cerco sempre di arrivare su ogni palla e sono molto esigente con me stesso. Credo che se non fossi in questa modalità in campo il mio lavoro non sarebbe altrettanto piacevole. Per me non è possibile immaginare il tennis in maniera diversa“.

Lo spagnolo ha poi precisato: “Bisogna sempre provarci, ma non solo in campo per andare a prendere una palla bensì anche nella vita. I momenti di debolezza e i fallimenti ci sono, tuttavia non bisogna mai smettere di provare. Questa è la mia filosofia: penso sempre di poter rimettere in gioco la palla e di poter vincere il punto. Non mollo mai, questa capacità è preziosa anche nella vita“.