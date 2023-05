Dalla Spagna: la Liga pronta a rinunciare al Var, costa troppo

Clamorosa notizia dalla Spagna. La Liga potrebbe infatti abbandonare l’uso del Var, così come riporta El Larguero. Non si tratta di una bocciatura a livello tecnico, ma un motivo meramente economico, perché come riferisce il giornale iberico, Javier Tebas non sarebbe d’accordo, così come i club, a sborsare nuovamente 3 milioni di euro per l’utilizzo della tecnologia, peraltro dopo lo scoppio dello scandalo arbitri-Barcellona.

Per il momento, sembra molto vicino l’addio alla Goal Line Technology, considerata superflua dal momento che con lo stesso Var si possono assumere decisioni certe anche sul goal-no goal. Ma i club riflettono sull’utilizzo della tecnologia e chiedono cambiamenti in tal senso.