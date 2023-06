Roger Federer torna ad Halle sotto le note di “The Best” di Tina Turner (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

Roger Federer fa il suo ritorno ad Halle. In occasione della cerimonia per i 30 anni del torneo tedesco, il campione svizzero non poteva mancare su quel campo in cui ha trionfato per ben 10 volte nel corso della sua carriera. Per tanti anni una tappa fondamentale, un appuntamento fisso per Roger nella sua preparazione a Wimbledon. Oggi è tornato tra gli applausi del pubblico, con le note di “The Best” di Tina Turner ad accompagnarlo in sottofondo.