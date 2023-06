Formazioni ufficiali Ucraina-Croazia: Europei Under 21 2023

Le formazioni ufficiali di Ucraina-Croazia, match degli Europei Under 21. Grande attesa per una sfida tra due possibili sorprese di questa edizione. L’Ucraina d’altronde vanta il talento forse più atteso del torneo: Mudryk, passato al Chelsea a gennaio per 100 milioni di euro ma a caccia di riscatto dopo una stagione negativa con i Blues. Di seguito, ecco le scelte dei due commissari tecnici per questa prima gara in programma alle 18.

Le formazioni ufficiali di Ucraina-Croazia

Ucraina: Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vicharenko; Bondarenko, Brazhko; Karashchuk, Kryskiv, Braharu; Sikan.

Croazia: Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Colina; Bulat, Prsir, Kacavenda; Baturina; Frigan, Beljo.