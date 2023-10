Replica Sinner-Medvedev in chiaro stasera in tv: orario e canale dove vederla Atp 500 Vienna 2023

La replica del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà visibile stasera in tv e in chiaro: ecco di seguito l’orario e dove vederla per chi non fosse riuscita a seguirla nel pomeriggio. Non ha deluso le aspettative la finale dell’Atp 500 di Vienna 2023, in cui Sinner e Medvedev hanno dato vita ad una splendida battaglia di oltre tre ore di gioco, piena di ribaltamenti di fronte e colpi spettacolari. Sarà possibile rivedere la finale in replica su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite di Sky, alle ore 21.15 di stasera, domenica 29 ottobre.