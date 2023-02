Regolamento Flamengo-Al Hilal, semifinale Mondiale per Club 2022: cosa succede in caso di pareggio

Prosegue il Mondiale per club 2022 in Marocco, ed è tutto pronto per la semifinale tra Flamengo ed Al Hilal. Ecco il regolamento per quanto riguarda gli scenari in caso di pareggio. Se al termine della sfida tra le due compagini dovesse configurarsi una situazione di parità, scatta la solita formula canonica di queste circostanze, vale a dire i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e, qualora lo stallo dovesse persistere, i calci di rigore.

