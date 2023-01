Regolamento Coppa Italia 2022/2023, semifinali andata e ritorno: come funziona e chi gioca in casa la prima

Si avvicinano le semifinali di Coppa Italia 2022/2023 e in molti si chiedono quale sia il regolamento per le partite e come funziona per chi dovrà giocare in casa all’andata e chi lo farà invece al ritorno. Le sfide sono in programma il ad aprile e decreteranno le due finaliste. Per capire chi potrà giocare in casa il ritorno, usufruendo così di un piccolissimo vantaggio, dipenderà dagli accoppiamenti che verranno fuori.

Il regolamento, infatti, prevede che se si sfideranno due squadre “testa di serie” farebbe fede il numero di ingresso in tabellone sorteggiato in estate (la squadra con il numero più basso giocherebbe in trasferta all’andata e in casa al ritorno). Discorso diverso, invece, se in semifinale ci va una “non testa di serie” (quindi o Torino o Cremonese) contro una testa di serie. in questo caso sarebbe il sorteggio a decretare l’ordine casa-trasferta di andata e ritorno.