Regolamento AZ Alkmaar-Lazio: come funziona con i gol fuori casa

La Lazio, reduce dal pareggio in campionato arrivato con il Bologna, torna in campo per sfidare l’AZ Alkmaar nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. I biancocelesti devono per forza di cosa vincere in terra olandese, visto che all’andata sono stati sconfitti all’Olimpico per 1-2. Agli uomini guidati da Maurizio Sarri servirà necessariamente una vittoria con almeno due gol di scarto per passare il turno, mentre in caso di vittoria con un solo gol di scarto si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dato che non esiste più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Qualora i padroni di casa si imponessero con più di due reti di scarto, si qualificherebbero ai quarti di finale.