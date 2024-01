Basket, Serie A1 2023/2024: la Reyer Venezia domina in casa e infligge il 5° ko di fila a Trento

Torna subito alla vittoria la Reyer Venezia, che dopo il ko della scorsa settimana contro Tortona domina in casa la sfida contro Trento, imponendosi con il punteggio di 93-68. Una serata perfetta al tiro per la formazione allenata da Spahija Neven, che fa gara di testa sin dal primo quarto chiuso per 22-15. L’allungo arriva già nel secondo periodo, ancora da 22 punti che permette a Rayjon Tucker e compagni di andare all’intervallo sul +15. Nel secondo tempo la musica non cambia, la Reyer gestisce il vantaggio senza problemi, scollina anche i 20 punti di vantaggio e c’è spazio per diversi minuti di garbage time nel finale. Spissu chiude con 17 punti, mentre Heidegger ne segna 15 e Tucker 14; per Trento è Alvisi l’unica nota lieta di serata con i 16 punti. Se la Reyer aggancia almeno per il momento Brescia in vetta alla classifica, prosegue invece il brutto periodo di Trento, che incassa quello è addirittura il 5° ko di fila in campionato.