Real Madrid: la Liga sporge denuncia per gli insulti razzisti a Vinicius

La Liga ha presentato una denuncia penale contro i tifosi del Real Valladolid che hanno rivolto insulti razzisti al giocatore del Real Madrid Vinicius Junior. Nei giorni scorsi, Vinicius era esploso sui social lamentandosi degli insulti ricevuti: “I razzisti continuano ad andare negli stadi e la Liga non sta facendo nulla” le parole del brasiliano. Non è nemmeno la prima volta che Vinicius viene preso di mira con insulti razzisti mentre gioca in Spagna. L’anno scorso, successo con un folto gruppo di tifosi dell’Atletico Madrid, ma allora i procuratori spagnoli chiusero l’indagine per la mancanza di prove sufficienti per identificare i potenziali autori del crimine d’odio.