Fifa, Infantino criticato dai tifosi: interviste e selfie alla veglia funebre per Pelé

Piovono critiche su Gianni Infantino, volato in Brasile per ricordare Pelé. In occasione della veglia funebre, dopo esser stato tra i primi a intervenire, il presidente della Fifa si è concesso selfie con i presenti ed ha rilasciato numerose interviste ai media locali. Tutto ciò proprio vicino al corpo del compianto Pelé. Ciò è stato visto come una mancanza di rispetto ed ha scatenato l’ira di tifosi e appassionati di calcio, insorti sui social. Nonostante la sua proposta alle federazioni affiliate alla Fifa di intitolare almeno uno stadio a Pelé, non si può dire che Infantino sia entrato nel cuore dei brasiliani.