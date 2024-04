Real Madrid, Ancelotti: “Crollo di Mbappé, Haaland e Bellingham? Attenzione a parlare di loro”

Il Real Madrid è pronto a sfidare il Mallorca, in una partita che non si presenta come un incontro semplice. Il tecnico Carlo Ancelotti ne parla ai microfoni della conferenza stampa: “Sarà difficile, competitiva, combattuta, contro un’avversaria con uno straordinario atteggiamento di gruppo. Sarà intensa. Cercheremo di eguagliare quello che fa molto bene la squadra rivale, ovvero l’impegno. Sarà a disposizione tutta la rosa e la priorità è domani, non il Manchester. La posta in gioco è tanta, ma come tutte le squadre. Manteniamo la fiducia, domani sarà fondamentale. Rodyrgo non si è allenato, ma sta bene“. Continua poi su Modric: “Fisicamente lo vedo bene, non importa quando lo metto dentro. E’ un buon momento per lui, questo è quello che penso. Fisicamente sta bene, sia da titolare che in ripresa. Bellingham? La sua cadenza gol è rallentata, ma è stata una sorpresa. Sta facendo il suo lavoro, che è più interiore, ma dal punto di vista calcistico è molto bravo, non gli manca niente, solo i gol, che prima o poi ritorneranno.” Un possibile crollo di Mbappé, Haaland e Bellingham? “Calma, calma. Può darsi che nei primi match non dessero le loro versioni migliori, ma ora stanno arrivando altre partite e… fai attenzione. Fai attenzione ai tre di cui hai parlato.”