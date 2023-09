Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 settembre: Trevisan si porta a ridosso della top 40

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 25 settembre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i tornei di Guadalajara e Guangzhou. Due novità in top 10, dove al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Si tratta delle tre posizioni guadagnate da Maria Sakkari, vincitrice del prestigioso titolo in Messico e nuova numero 6 del mondo, e del ritorno di Caroline Garcia, che in virtù della semifinale a Guadalajara è tornata al decimo posto. Per quanto riguarda le italiane, invece, ottime notizie per Martina Trevisan, protagonista in Messico con i quarti raggiunti e capace di portarsi alla 41^ posizione, guadagnandone ben 13 in un colpo solo. Risale anche Camila Giorgi, sempre più vicina alla top 50-

Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 settembre

Aryna Sabalenka (Blr) 9266 (–) Iga Swiatek (Pol) 8195 (–) Coco Gauff (Usa) 6165 (–) Jessica Pegula (Usa) 5755 (–) Elena Rybakina (Kaz) 5665 (–) Maria Sakkari (Gre) 3560 (+3) Ons Jabeur (Tun) 3875 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 3830 (-2) Karolina Muchova (Cze) 3765 (-1) Caroline Garcia (Fra) 3335 (+1)

32. Elisabetta Cocciaretto 1390 (–)

37. Jasmine Paolini 1330 (-2)

41. Martina Trevisan 1217 (+13)

52. Camila Giorgi 1087 (+4)

65. Lucia Bronzetti 962 (-5)

105. Sara Errani 663 (-1)

118. Lucrezia Stefanini 611 (–)