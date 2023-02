Ranking Wta aggiornato a lunedì 20 febbraio: Pegula scavalca Jabeur, Trevisan numero uno d’Italia

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 20 febbraio 2023. Poche novità in questa settimana, dove è andato in scena un solo torneo, il Wta 500 di Doha. Proprio la finalista in Qatar, Jessica Pegula, si è resa protagonista dell’unica novità tra le prime dieci, scavalcando Ons Jabeur. Per il resto poche sorprese, con Iga Swiatek sempre al comando. Per quanto riguarda le italiane, Martina Trevisan si conferma la migliore, mentre restano saldamente tra le prime 70 anche Cocciaretto, Bronzetti, Paolini e Giorgi. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 20 febbraio

1 Iga Swiatek 10.900

2 Aryna Sabalenka 6.100

3 Jessica Pegula 5.250

4 Ons Jabeur 5.111

5 Caroline Garcia 4.835

6 Coco Gauff 4.091

7 Maria Sakkari 3.800

8 Daria Kasatkina 3.425

9 Belinda Bencic 3.315

10 Elena Rybakina 2.860

LE ITALIANE

25. Martina Trevisan 1.558 (-)

54. Elisabetta Cocciaretto 1.005 (-)

64. Jasmine Paolini 897 (-)

65. Lucia Bronzetti 896 (-)

68. Camila Giorgi 865 (-)