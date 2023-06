Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 giugno: Cocciaretto nuova numero uno d’Italia, Trevisan scivola fuori dalla top 60

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 12 giugno 2023. Salda al comando Iga Swiatek, che si conferma campionessa a Parigi e tiene a debita distanza Aryna Sabalenka. La bielorussa accorcia comunque le distanze e rimanda il sorpasso alla stagione su erba. Alle loro spalle Rybakina, Garcia e Pegula, mentre è da segnalare il debutto assoluto in top 10 della brasiliana Haddad Maia, protagonista di un Roland Garros da sogno con tante rimonte e finito solo in semifinale contro Swiatek.

Per quanto riguarda le italiane, c’era tanta pressione su Martina Trevisan, chiamata a difendere i 720 punti della semifinale dello scorso anno. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e la giocatrice toscana è crollata alla 63^ posizione. Scende anche Camila Giorgi, che perde 10 piazze: ciò vuol dire che la nuova numero uno d’Italia è Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana precede di una sola posizione Jasmine Paolini (best ranking per entrambe), ma le due hanno gli stessi punti. Bene anche Sara Errani, che ritorna tra le prime 70. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 giugno

Iga Swiatek 8.940 Aryna Sabalenka 8.012 Elena Rybakina 5.090 (+1) Caroline Garcia 5.025 (+1) Jessica Pegula 4.905 (-2) Ons Jabeur 3.961 (+1) Coco Gauff 3.435 (-1) Maria Sakkari 3.272 Petra Kvitova 3.102 (+1) Beatriz Haddad Maia 2.910 (+4)

LE ITALIANE

41. Elisabetta Cocciaretto 1.100 (+3)

42. Jasmine Paolini 1100 (+11)

47. Camila Giorgi 1.079 (-10)

61. Lucia Bronzetti 902 (+4)

63. Martina Trevisan 897 (-39)

69. Sara Errani 838 (+4)