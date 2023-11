Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 novembre: Fognini mette nel mirino la top 100

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 27 novembre 2023. Nella penultima settimana della stagione è andata in scena a Malaga la Coppa Davis, vinta dall’Italia, che però non assegna punti. Nessuna novità dunque nelle posizioni di vertice, con Novak Djokovic saldamente al comando davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Quarto posto per l’eroe di Malaga Jannik Sinner, mentre il secondo azzurro è Lorenzo Musetti, al numero 27. In settimana si sono però disputati alcuni tornei Challenger e quello di Valencia è stato vinto da Fabio Fognini, che a 36 anni ha ribadito come il ritiro non sia nei suoi piani. Grazie a questo risultato, il ligure si è portato a ridosso della top 100 e si candida ad un 2024 da protagonista. Di seguito la graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Novak Djokovic (Srb) 11245 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7600 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 4805 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4235 (–) Alexander Zverev (Ger) 3985 (–) Holger Rune (Den) 3660 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3245 (–) Taylor Fritz (Usa) 3000 (–)

27. Lorenzo Musetti 1470 (–)

44. Matteo Arnaldi 1021 (–)

47. Lorenzo Sonego 990 (–)

91. Matteo Berrettini 682 (-1)

100. Flavio Cobolli 640 (–)

107. Fabio Fognini 599 (+24)

115. Luca Nardi 549 (+3)