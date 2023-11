NBA 2023/2024: Boston e Minnesota vincono e consolidano il primo posto, Jokic trascina i Nuggets

Notte priva di grandi sorprese in NBA, dove prosegue la regular season e il torneo di metà stagione. Hanno vinto le prime tre della classe a Est, a partire dai Boston Celtics, che guidati da un Jason Tatum da 34 punti hanno superato per 113-103 gli Atlanta Hawks – a cui non è bastato il trentello del solito Trae Young – per consolidare la propria leadership. Continuano a volare gli Orlando Magic, che grazie ai 30 punti di Anthony e Wagner e ai 23 di Banchero hanno liquidato gli Hornets per 130-117. Infine, la coppia formata da Giannis Antetokounmpo e Damien Lillard ha regalato la dodicesima vittoria ai Milwaukee Bucks. 33 punti (e 16 rimbalzi) per il primo e 31 per il secondo nel successo per 108-102 ai danni dei Portland Trail Blazers, ex squadra proprio di Lillard.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vittoria numero nove della stagione per i Cleveland Cavaliers, capaci di superare per 105-102 i Toronto Raptors, mentre i Brooklyn Nets hanno avuto la meglio dei Chicago Bulls per 118-109. Niente da fare invece per i New York Knicks, sconfitti per 116-113 dai Phoenix Suns, trascinata dalla doppia doppia di Devin Booker (28 rimbalzi e 11 assist). A Ovest continuano a fare faville i Minnesota Timberwolves, che hanno ottenuto il dodicesimo successo della stagione mandando ko i Memphis Grizzlies per 119-97. Infine, si è preso la scena Nikola Jokic, nel successo dei suoi Denver Nuggets sui San Antonio Spurs. Tripla doppia sfiorata dal Joker con 39 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Victor Wembanyama con 22 punti, 11 rimbalzi, 6 palle recuperate e 4 stoppate.