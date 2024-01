Raducanu torna nel circuito WTA: “Voglio ricominciare a giocare. Orgogliosa del mio lavoro”

Emma Raducanu ha parlato dopo il suo ritorno nel circuito della WTA. La tennista si era preso praticamente un anno lontano dai campi ufficiali di tennis, visti i ripetuti infortuni che le avevano fatto pensare addirittura di chiudere con il tennis. A poco più di un anno però la tennista ha vinto la sua battaglia con le noie fisiche, ritornando in campo e battendo la rumena Ruse nei sedicesimi di finale del torneo ASB Classic.

Queste le parole della Raducanu: “In termini generali, stanchezza, gambe … Ma in termini di lesioni, mi sento completamente bene in questo momento e mi sono trovato bene in pista, il che è stato una sensazione molto bella da avere. Ci saranno probabilmente delle partite durante la mia carriera in cui ho le palle e ho le palle e perdo. È difficile da capire e assimilare. Dovevo restare nel momento, stare in mente. Se perdi la concentrazione per un secondo, il gioco è finito. Ero 5-2 nel terzo set, e improvvisamente era 5-5 con il suo ritiro. È molto importante stare calmi, calmarsi e andare per quei grandi momenti, invece di risaparli. È molto diverso giocare a un gioco rispetto ai set di allenamento o allenamento. La forma fisica e la velocità del gioco rispetto al colpo. Significa molto e sono molto orgoglioso del lavoro che ho fatto per mettermi in questa posizione, per essere in competizione e in salute. Non vedo l’ora di iniziare quest’anno come un nuovo inizio e una nuova stagione“.