Milan, Gabbia: “Stavo bene in Spagna, ma il mio sogno era di tornare qui”

E’ il giorno del ritorno di Matteo Gabbia al Milan. I rossoneri non navigano in abbondanza nel reparto arretrato ed è per questo che Moncada ha voluto fortemente il ritorno del centrale cresciuto nelle giovanili rossonere, che era partito nello scorso agosto direzione Villarreal.

Dopo la chiusura dell’affare che lo farà ritornare a Milano, Gabbia ha parlato ai microfoni dei media accorsi ad aspettarlo all’aereoporto: “Sono molto contento, sono pronto e carico. Domani iniziamo, speriamo siano sei mesi belli per me e per la squadra. Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mio sogno è sempre stato giocare al Milan, in Spagna stavo bene ma s’è sono contento che la società abbia pensato a me per ovviare al problema dei tanti infortuni. Pioli mi ha chiesto se stessi bene, le mie condizioni, se ero allenato. Col mister ho sempre avuto un bel rapporto, è stato un piacere risentirlo. L’obiettivo è far felici i tifosi il più possibile. Ibra dirigente? Non l’ho sentito, ma lui è un personaggio importante, una storia incredibile, sarà affascinante vederlo anche nelle vesti di dirigente“.