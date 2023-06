Qualificazioni Wimbledon 2023, match posticipati per pioggia: gli aggiornamenti

Sono stati posticipati a causa della pioggia che si è abbattuta su Roehampton i match valevoli per il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2023. I campi sono stati dunque coperti con dei teloni in attesa che si possa cominciare a giocare. Per il momento, l’inizio degli incontri è slittato alle ore 12:30. Restate sintonizzati su Sportface per aggiornamenti.

Ore 12:30 – Giocatori in campo. Finalmente possono cominciare le partite.