Commisso entra a far parte del “Wall of Fame”: “Sono onorato, l’America è la terra delle opportunità”

Premiato dall’Istituto Italiano di Cultura di New York con l’ingresso nel “The Wall of Fame“, riconoscimento per emigranti ed italo-discendenti che rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all’estero, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha detto: “Sono davvero onorato. L’America è stata fondamentale per me e sono stato anche un po’ fortunato. Sono arrivato fin qui solamente con la fisarmonica e un pallone da calcio. Poi la laurea alla Columbia mi ha aperto le porte al mondo degli affari e la mia azienda Mediacom, fondata nel 1995, ha avuto successo negli anni“.

Commisso ha poi aggiunto: “Questa è la terra delle opportunità. Dopo l’acquisto della Fiorentina, alcuni giornali italiani non hanno fatto un ottimo lavoro. Ora capisco perché molti meridionali hanno dovuto lasciare l’Italia: purtroppo i settentrionali, allora come oggi, hanno un pregiudizio nei nostri confronti. Ma ribadisco che l’America è la terra delle opportunità e ci ha regalato la possibilità di realizzare qualcosa di grande. Non a caso la maggior parte degli italo-americani viene dal sud“. Infine, una chiosa sul Viola Park: “Ci stiamo preparando ad aprirlo, sarà un orgoglio per tutti“.