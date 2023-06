Qualificazioni Wimbledon 2023 in tv: programma, calendario, orari, canale, date e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, il canale, il calendario e la copertura tv delle qualificazioni di Wimbledon, terzo slam della stagione. Tutto pronto per l’atteso appuntamento sul palcoscenico del Bank of England Sports Ground di Roehampton, Londra, dove tantissimi giocatori e giocatrici andranno a caccia del pass per il tabellone principale. Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da lunedì 26 giugno a giovedì 29 giugno e vedranno protagonisti tanti italiani, 17 per la precisione. Nel maschile al via Arnaldi, Passaro, Zeppieri, Brancaccio, Vavassori, Nardi, Cobolli, Bonadio, Agamenone, Bellucci, Darderi, Pellegrino, Maestrelli, Gigante, Giannessi. Nel femminile invece ci saranno Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

La copertura televisiva delle qualificazioni di Wimbledon è affidata a Sky Sport, che seguirà il tabellone cadetto dello slam londinese attraverso i canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I due canali saranno disponibili anche in streaming su SkyGo e NOW. Tuttavia solamente uno dei campi del complesso di Roheampton gode di copertura televisiva, pertanto sarà possibile seguire esclusivamente gli incontri programmati lì (lo scorso anno era il Campo 11). Inoltre, dovrebbe essere possibile guardare in diretta le partite in programma su tale campo anche sul canale YouTube del torneo di Wimbledon. In alternativa, Sportface.it garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri, approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi. Di seguito il programma integrale delle qualificazioni di Wimbledon 2023.

IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 26 GIUGNO (dalle 12:00 – primo turno maschile)

MARTEDÌ 27 GIUGNO (dalle 12:00 – primo turno femminile)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO (dalle 12:00 – secondo turno maschile e femminile)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO (dalle 12:00 – turno decisivo maschile e femminile)