Grande notizia dal mondo del tennis: Wozniacki annuncia il suo ritorno

News fantastica per l’intero mondo del tennis: Caroline Wozniacki, ex numero 1 del mondo e campionessa agli Australian Open 2018, tornerà a giocare dopo aver annunciato il ritiro a gennaio 2020. Tre anni e mezzo dopo, la 32enne di Odense è pronta a fare il suo ritorno nel tour e lo farà a partire dai WTA 1000 di Canada e Cincinnati, con l’obiettivo di arrivare in forma agli US Open. “In questi ultimi tre anni di distanza dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perso con la mia famiglia, sono diventata una madre e ora ho due bellissimi figli sono così grato per. Ma ho ancora obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni, non importa la tua età o ruolo. Abbiamo deciso come una famiglia è il momento. Torno a giocare e non vedo l’ora!”, ha scritto Wozniacki tramite un post sui propri canali social.

Over these past three years away from the game I got to make up for lost time with my family, I became a mother and now have two beautiful children I am so grateful for. But I still have goals I want to accomplish. I want to show my kids that you can pursue your dreams no matter… pic.twitter.com/OQatFWxQGK

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 29, 2023