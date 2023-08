Sport in tv oggi martedì 22 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per una giornata di sport da vivere in tv e Sportface.it vi offre la guida con il palinsesto e il programma di tutti gli eventi da seguire per martedì 22 agosto. Archiviata la prima giornata di Serie A, spazio al tennis di Winston-Salem e Cleveland, mentre a Budapest proseguono i Mondiali di atletica leggera con la finale del salto in alto a prendersi la scena. Senza dimenticare però Daisy Osakue nel disco. Occhi puntati anche sugli Europei femminili di volley con la sfida Italia-Bosnia. Di seguito, il palinsesto sportivo di martedì.