Diffidati Tottenham-Milan, i calciatori a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

Il Milan, dopo la brutta sconfitta subita in campionato per mano della Fiorentina, è pronto a tornare in campo per affrontare il Tottenham nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri partono dall’1-0 della gara di andata, che cercheranno di difendere e magari di migliorare colpendo gli Spurs in contropiede. In vista dell’eventuale qualificazioni ai quarti di finale i ragazzi di Stefano Pioli dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli, poiché ci sono tre calciatori che figurano nella lista dei diffidati: si tratta di Fodé Ballo-Touré, Fikayo Tomori e Rade Krunic. Per quanto rigurada il Tottenham, invece, i giocatori a rischio squalifica sono Lenglet e Bentancur.