Masters 1000 Montecarlo 2023: rimonta epica di Nardi, batte Otte al terzo set e vola al main draw

Nell’incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta), Luca Nardi è protagonista di una splendida rimonta con la quale supera in tre set il tedesco Oscar Otte. Grande vittoria per il tennista azzurro, che ha avuto tante chance sprecandole e finendo sotto di un set, poi è riuscito però a sistemare le cose nel secondo, tornando sotto a distanza siderale nel terzo set in cui ha piazzato una clamorosa rimonta. Il classe 2003 ora attende di scoprire il suo avversario di primo turno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Ottima partenza di Nardi, che conquista subito un break pur essendo stata avanti 30-0 in tutti e tre i primi turni di risposta. Con il passare del tempo, però, gli errori commessi dall’azzurro diventano troppi e Otte ne approfitta, recuperando il break di svantaggio. Pur essendo tecnicamente inferiore a Luca, il tedesco riesce ad imprimere grande potenza ai colpi e a trovare profondità, mettendo in difficoltà Nardi. L’azzurro riesce tuttavia a ottenere un nuovo break, garantendosi la possibilità di servire per il set sul 6-5. Ancora una volta, però, gioca in maniera troppo passiva e viene travolto dai colpi del suo avversario, bravo a recuperare lo svantaggio. Il disastro si completa nel tie-break, quando Nardi sale 5-3 ma non riesce a mandare al tappeto il suo avversario e finisce per cedere 7-5, perdendo quattro punti di fila.

La situazione non migliora nel secondo parziale, anzi è proprio Otte a strappare la battuta al classe 2003. Nel momento di consolidare il break, però, il tedesco disputa il peggior game del match e perde la battuta a zero. Si tratta in realtà dell’inizio di un parziale in favore di Nardi, che alzerà il livello di gioco, trovando vincenti con sorprendente facilità, e vincerà il set per 6-3. Nonostante l’inerzia del match dalla sua parte, Luca fatica in avvio di terza frazione, perdendo subito la battuta e mancando una chance del contro break. Scivolato sullo 0-3, non riesce a reagire anzi subisce un altro break e concede a Otte la possibilità di servire per il match. La partita però non è ancora finita perché Nardi non molla e si rifà sotto. Prima recupera un break di svantaggio, poi tiene il servizio annullando due match point quindi ottiene anche il secondo contro break, portandosi sul 4-5. Il vento è chiaramente cambiato e si va rapidamente al tie-break, dove il classe 2003 si impone 7-4 tirando un sospiro di sollievo e qualificandosi così per il tabellone principale del Principato.