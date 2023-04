Lazio, sui social compilation degli episodi arbitrali a sfavore contro la Juventus (VIDEO)

di Giorgio Billone 26

La Lazio si fa sentire sui social e il giorno dopo la sfida contro la Juventus, nella quale i bianconeri e diversi moviolisti hanno evidenziato l’irregolarità del gol di Milinkovic-Savic, a fronte però anche di uno o due rossi non comminati agli ospiti, arriva un video su Twitter del club biancoceleste in cui in una compilation di meno di un minuto vengono raccolti alcuni episodi arbitrali sfavorevoli nella direzione di gara di Di Bello. Di seguito ecco il video, con didascalia “Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!”.