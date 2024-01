Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara mercoledì 10 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara mercoledì 10 gennaio, seconda giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Si torna in campo sul cemento outdoor del Melbourne Park, dove otto tennisti azzurri andranno a caccia del pass per il secondo turno del tabellone cadetto. Occhi puntati su Flavio Cobolli, seconda testa di serie e opposto alla wild card Jin, e Federico Gaio, che sfiderà il francese Lokoli. Ostacolo all’apparenza insormontabile invece per Marco Cecchinato, sorteggiato contro Medjedovic, vincitore delle recenti Next Gen Atp Finals. In campo anche Agamenone, Giannessi, Passaro, Pellegrino e Nuria Brancaccio, unica azzurra rimasta in tabellone. Di seguito tutti gli azzurri in campo nella seconda giornata delle qualificazioni dell’Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

KIA ARENA – 3°match dalle 02:00: Agamenone vs (WC) Winter

1573 ARENA – Ore 02:00: (10) Medjedovic vs Cecchinato

COURT 3 – 3° match dalle 02:00: Giannessi vs Millman

COURT 8 – Ore 02:00: (12) Dart vs N.Brancaccio

COURT 8 – 2° match dalle 02:00: (2) Cobolli vs (WC) Jin

COURT 12 – 2° match dalle 02:00 – Lokoli vs Gaio

COURT 13 – Ore 02:00: (6) Martinez vs Passaro

COURT 14 – 2° match dalle 02:00: Pellegrino vs (20) Piros