NBA 2022/2023: Brooklyn sa solo vincere, Doncic ne mette 51 contro gli Spurs

Il protagonista della notte NBA è ancora Luka Doncic, che trascina i Dallas Mavericks alla ventunesima vittoria stagionale grazie ad una prova da 51 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Continua a battere record il fenomeno sloveno, che diventa il primo giocatore nella storia a mettere insieme più di 225 punti, più di 50 rimbalzi e più di 50 assist in 5 partite di fila. Sconfitti con il punteggio di 126-125 i San Antonio Spurs. L’altro mattatore di giornata è Paul George, ma i suoi 45 punti non permettono ai Los Angeles Clippers di evitare la sconfitta sul campo degli Indiana Pacers per 131-130.

Continuano a vincere i Brooklyn Nets, ormai giunti all’undicesimo successo consecutivo, che archiviano la pratica Charlotte Hornets per 123-106 e mettono nel mirino la capolista Boston Celtics. Tornano inoltre ad assaporare il successo i Cleveland Cavaliers, dopo tre sconfitte di fila, e i New York Knicks, reduci da ben cinque ko. A Ovest cadono invece i New Orleans Pelicans, che vedono interrompersi la loro striscia di cinque vittorie consecutive. Merito dei Memphis Grizzlies, trascinati da un Ja Morant da 32 punti, che prevalgono per 116-101. Infine, successi per Miami, Philadelphia e Detroit.