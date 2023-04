Qualificazioni Atp Banja Luka 2023: Maestrelli avanti in rimonta, out Nardi e Bellucci

Giornata agrodolce per il tennis italiano in Bosnia, dove sono in corso le qualificazioni dell’Atp 250 di Banja Luka 2023. L’unico giocatore a superare il primo turno è stato Francesco Maestrelli, capace di superare in rimonta il più quotato Fils con il punteggio di 6-7 6-3 6-4. Sconfitto a sorpresa invece Luca Nardi, battuto con un doppio 6-4 da Kuzmanov. Eliminato anche Mattia Bellucci, che non riesce a riscattarsi dopo un periodo negativo e si arrende al più in forma Prizmic, classe 2005, per 6-3 6-0.