Atp Banja Luka 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 17 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 17 aprile del torneo Atp di Banja Luka 2023. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno l’olandese Tallon Griekspoor e l’australiano Alexei Popyrin, mentre a seguire sarà la volta dello svizzero Stan Wawrinka che se la vedrà contro il francese Van Assche. Più tardi spazio al derby serbo tra Dusan Lajovic e Filip Krajinovic, nel pomeriggio Medjedovic contro Barrere. Presenti anche i due italiani Maestrelli ed Arnaldi che vanno a caccia di un successo nelle qualificazioni per accedere al tabellone principale.

CENTRE COURT

Dalle ore 11:00 – Griekspoor vs Popyrin

A seguire – Van Assche vs Wawrinka

A seguire – Lajovic vs Krajinovic

Non prima delle ore 15:00 – Medjedovic vs Barrere

GRANDSTAND

Dalle ore 11:00 – Maestrelli vs Elias Ymer

A seguire – Albot OR Setkic vs Kuzmanov

A seguire – Molcan vs Daniel

COURT 1

Dalle ore 11:00 – Marozsan OR Shelbayh vs Klein

A seguire – Broady OR Vacherot vs Prizmic OR Bellucci