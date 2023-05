Psg, gli ultras criticano la società: “Voi non ci rappresentate. Dimissioni!”

Dirigenza del PSG ancora sotto accusa da parte dei tifosi del club. Una stagione travagliata, l’ennesima, per la squadra della capitale francese, eliminata prematuramente in Champions League in Coppa di Francia. Arriverà l’ennesimo titolo in Ligue 1, ma a questo punto non basta più ai suoi tifosi, anche perché Mbappé e compagni non hanno certo incantato durante il campionato. La sconfitta del fine settimane contro il Lorient la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un gruppo della tifoseria organizzata si è presentata fuori al Parco dei Principi con cori e striscioni: “Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?”, si legge in una frase degli ultras verso la società. E poi ancora: “Nessuno ti rispetta più, perchè dovremmo?“ e “La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza“.