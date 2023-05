Frosinone, Grosso festeggia la promozione: “Un percorso straordinario”

“Siamo felici, molto felici. Un percorso straordinario, in cui abbiamo messo tanta passione all’interno di un campionto difficilissimo. Tutti sono stati strepitosi, dal presidente, al direttore, ai ragazzi che poi scendono in campo. Ci godiamo questa bella giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande”. Così Fabio Grosso ai microfoni di Sky Sport festeggia la vittoria sulla Reggina e la matematica promozione in Serie A del Frosinone. “Lo scorso anno abbiamo fatto un grande campionato, in cui con una rosa piena di esordienti abbiamo messo le basi. Poi siamo usciti ai playoff, ma ho avuto la fortuna di avere un grande presidente e un direttore molto bravo che mi hanno permesso di lavorare con serenità. Con determinazione, coraggio e senso di appertenenza siamo riusciti a raggiungere questo traguardo e faremo lo stesso la prossima stagione in Serie A”, ha aggiunto il mister.