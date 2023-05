Concertone primo maggio: una frase di Ambra Angiolini fa infuriare i tifosi della Lazio (VIDEO)

di Redazione 45

Una frase pronunciata durante il Concertone del Primo Maggio, in onda da questo pomeriggio su Rai 3 e Raiplay, ha fatto infuriare i tifosi della Lazio sui social. Oggi sul palco di Piazza San Giovanni in Roma si parla del tema “Il diritto che mi manca”, con i due presentatori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio che tra un’esibizione e l’altra leggono i messaggi che arrivano dalla gente a casa. Tra questi, è stato letto anche un “Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato'”. Sui social è arrivata l’indignazione dei supporters biancocelesti, che si chiedono perché selezione e leggere la ‘battuta’ in questione in diretta.