Psg: Sergio Rico esce finalmente dalla terapia intensiva

Buone notizie, finalmente, per il portiere spagnolo del Psg Sergio Rico, vittima lo scorso mese di un brutto incidente a cavallo che lo aveva ridotto in fin di vita. Nella giornata di oggi è infatti stato dimesso dal reparto di terapia intensiva, indice che le sue condizioni, piano piano, stanno migliorando. Ecco le dichiarazioni dell’ospedale in un rapporto inviato ai media.

“Sergio Rico è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva… dove è stato sottoposto a stretta sorveglianza e monitoraggio durante le cinque settimane in cui è stato curato dal team di terapia intensiva, insieme ad altri specialisti. Da oggi è stato ricoverato in reparto, dove continuerà a ricevere cure mediche e infermieristiche da un altro team di specialisti dell’ospedale”.