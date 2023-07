Coppa Davis: si gioca a Bologna dal 12 al 17 settembre

Bologna si prepara ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis e la nazionale italiana. Dopo l’esordio dello scorso anno, dal 12 al 17 settembre, il palcoscenico della “Unipol Arena” di Casalecchio di Reno ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia, per uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel cartellone di oltre 100 eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Stamattina, presso la sede del Comune di Bologna a Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, con la partecipazione di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione; Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e Bilancio del Comune di Bologna; Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana in Coppa Davis e la presenza del sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso.

L’Italia esordirà mercoledì 13 settembre alle 15 contro i campioni in carica del Canada: un’occasione immediata di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale contro i nordamericani, poi vincitori – per la prima volta nella loro storia – dell’ambito trofeo grazie al netto successo in finale sull’Australia. La selezione tricolore tornerà quindi in campo venerdì 15 alle 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere il proprio girone domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate del gruppo si qualificheranno insieme alle vincitrici degli altri 3 gironi – in scena a Manchester (Regno Unito), Valencia (Spagna) e in Croazia (sede da definire) – per le Final 8 in programma al “Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena” di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

Di seguito, il programma completo dei match del Gruppo A

martedì 12, ore 15, Svezia vs Cile

mercoledì 13, ore 15, Canada vs Italia

giovedì 14, ore 15, Canada vs Svezia

venerdì 15, ore 15, Italia vs Cile

sabato 16, ore 15, Canada vs Cile

domenica 17, ore 15, Italia vs Svezia.