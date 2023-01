Psg, Neymar nel mirino dei critici: “Il peggior flop della storia del calcio”

Dopo la sconfitta del Psg arrivata contro il Rennes, in molti hanno parlato della brutta prestazione di Neymar. Il giornale L’Equipe infatti, nelle proprie pagelle, ha infitto un sonoro 3 al brasiliano: “Come contro l’Angers a metà settimana, il brasiliano si è abbassato troppo spesso a cercare il pallone e ha provato troppe volte a fare la differenza con iniziative solitarie. Il risultato è che ha perso palla in zone di campo complicate e che non ha mai creato alcun pericolo nell’area di rigore del Rennes. Una partita preoccupante, a un mese da quella contro il Bayern”.

Il giornalista di AS, Daniel Riolo, ha aggiunto benzina sul fuoco con le sue parole: “Ma ci stiamo rendendo conto del fatto che Neymar, per costo del cartellino e dello stipendio, è il peggior flop della storia del calcio? Non mi viene in mente un altro flop così grande rispetto a quanto è costato. Il fatto che abbia giocato bene un paio di partite della Final Eight di Champions nel 2020 non significa certo che con quello si può salvare”.