Milan, Adani: “Per Maldini De Ketelaere è fortissimo, mi fido. Ecco dove gli piace giocare”

“Ho parlato con Paolo Maldini, e mi ha detto che Charles De Ketelaere è fortissimo. È un ragazzo perbene e noi ci crediamo. Il Milan ha una grandissima fiducia in lui, basta prendere come esempi le situazioni di Leao e Tonali. Il ragazzo ha detto che gli piace giocare da punta. Ha dei valori incredibili, è appena arrivato a Milano e va accompagnato”. Queste le parole di Lele Adani in un intervento a Rai Sport parlando del giovane belga acquistato in estate dal Milan e che ancora fa fatica a mostrare il suo talento.