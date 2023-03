Psg, Mbappé: “Mio futuro legato alla Champions? No, altrimenti sarei andato via tempo fa”

“Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l’esito della partita contro il Bayern al mio futuro calcistico sarei già andato via da tempo considerati i nostri risultati in Champions negli ultimi anni”. Così Kylian Mbappé in conferenza stampa dopo il successo in campionato del PSG contro il Nantes e prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. L’attaccante francese è diventato il calciatore con più reti nella storia del PSG.