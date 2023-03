Real Madrid-Barcellona: come vedere Telelombardia e gli altri canali regionali sul digitale terrestre

Ci siamo: l’attesa per il nuovo clasico stagionale è finalmente finita e Real Madrid-Barcellona si giocherà alle ore 21 di giovedì 2 marzo. Ma come seguire la sfida in chiaro su Telelombardia e sugli altri canali del digitale terrestre che fanno parte del circuito di emittenti locali che si è aggiudicata i diritti tv di semifinali e finali della Copa del Rey? Ecco di seguito tutte le informazioni tecniche su posizionamento canali e frequenze per sintonizzarli.

Di seguito ecco la lista dei canali e rispettive regioni in cui sono disponibili. Lombardia: TeleLombardia, Piemonte: VideoGruppo, Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33, Marche, Umbria, Liguria, Emilia Romagna: E’TV – Rete7, Toscana: Italia 7, Lazio: GOLD TV, Campania: Televomero, Puglia e Basilicata: Teledue, Calabria: Video Calabria, Sicilia: TeleOne. Ciascun canale è sintonizzabile, qualora non già visibile, con la ricerca canali automatica del digitale terrestre o del satellite/decoder Sky, ciascun modello è diverso dagli altri e ogni informazione sulle frequenze è disponibile sui siti ufficiali delle emittenti.

Vi proponiamo però, di seguito, la numerazione di ciascun canale: Telelombardia canale 10 digitale terrestre in Lombardia alla frequenza UHF 34 (578,0 MHz), VideoGruppo canale 12 in Piemonte alla frequenza UHF 35 (586,0 MHz), TeleNordest canale 18 in Veneto e 19 in Friuli Venezia Giulia, VideoBolzano33 canale 29 Trentino Alto Adige, E’TV – Rete7 canale 10 Emilia Romagna, canale 12 Marche, Canale 19 Umbria, canale 17 Liguria, Gold TV canale 11 Lazio alla frequenza UHF 43 (650,0 MHz), Televomero canale 11 Campania alla frequenza UHF 29 (538,0 MHz), Teledue canale 12 sia in Puglia che in Basilicata, Video Calabria canale 10 in Calabria e TeleOne canale 16 in Sicilia. I seguenti canali sono tutti validi per il digitale terrestre, per quanto riguarda il satellite di Sky bisognerà aggiungere 50 all’inizio della numerazione (per esempio, Telelombardia al 5010, TeleOne al 5016 e così via).