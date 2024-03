PSG, Luis Enrique: “Mbappé? Solo lui conosce il suo futuro. Io mi sento coinvolto in questo club”

“Il futuro di Mbappè? Non ne so nulla. Solo Kylian Mbappé sa cosa farà”. Luis Enrique, nel corso di una diretta su Twitch risponde a tante domande, compresa quella immancabile sul futuro della stella del PSG. Il tecnico spagnolo parla anche del suo futuro: “Oggi mi sento completamente coinvolto in questo club, continuo a studiare il francese e spero di parlarlo presto”. Per ora niente Premier o ritorno in Spagna: “Ho avuto contatti con due squadre inglesi poco prima di arrivare al Psg e ho scelto di non andare. Barcellona? Ho sempre detto che un giorno mi sarebbe piaciuto tornare. Ma è molto difficile, nella realtà, far incrociare nuovamente le nostre strade”. Due parole anche sul collega e connazionale Pep Guardiola: “Una persona molto innovativa, oltre che un amico. È l’allenatore che più di tutti ha fatto progredire il calcio in tutta la sua storia”.